Informacje o Cryfi (CRYFI) What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we're building the first social layer for verified trading.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Oficjalna strona internetowa: https://cryfi.app/ Biała księga: https://cryfi.gitbook.io/cryfi Tokenomika i analiza cenowa Cryfi (CRYFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cryfi (CRYFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 41.73K Całkowita podaż: $ 999.90M Podaż w obiegu: $ 999.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.73K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Cryfi (CRYFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cryfi (CRYFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRYFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRYFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.