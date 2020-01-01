Tokenomika CrocBot (CROC)
Informacje o CrocBot (CROC)
What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard
Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address.
What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard)
Tokenomika i analiza cenowa CrocBot (CROC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CrocBot (CROC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika CrocBot (CROC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki CrocBot (CROC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CROC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCROC tokenomikę, poznaj cenę tokena CROCna żywo!
Prognoza ceny CROC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROC? Nasza strona z prognozami cen CROC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
