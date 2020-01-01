Poznaj tokenomikę CatGPT (CATGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CatGPT (CATGPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CATGPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CatGPT (CATGPT) CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. Oficjalna strona internetowa: https://www.fairlaunch.me/detail Kup CATGPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CatGPT (CATGPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CatGPT (CATGPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 709.01K $ 709.01K $ 709.01K Całkowita podaż: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B Podaż w obiegu: $ 4.83B $ 4.83B $ 4.83B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 709.01K $ 709.01K $ 709.01K Historyczne maksimum: $ 0.00722966 $ 0.00722966 $ 0.00722966 Historyczne minimum: $ 0.00007157 $ 0.00007157 $ 0.00007157 Aktualna cena: $ 0.00014657 $ 0.00014657 $ 0.00014657 Dowiedz się więcej o cenie CatGPT (CATGPT) Tokenomika CatGPT (CATGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CatGPT (CATGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.