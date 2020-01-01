Poznaj tokenomikę Capizen (CAPI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAPI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Capizen (CAPI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAPI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Capizen (CAPI) / Tokenomika / Tokenomika Capizen (CAPI) Odkryj kluczowe informacje o Capizen (CAPI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Capizen (CAPI) Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made. Capizen is the #1 trending idle game on Solana, built for Solana degens who love to chill but still catch the alpha. Over 20,000 degens already ape'd into beta. The real money's being made. Oficjalna strona internetowa: https://capizen.io Kup CAPI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Capizen (CAPI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Capizen (CAPI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.14K $ 22.14K $ 22.14K Całkowita podaż: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Podaż w obiegu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.14K $ 22.14K $ 22.14K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Capizen (CAPI) Tokenomika Capizen (CAPI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Capizen (CAPI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAPI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAPI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAPI tokenomikę, poznaj cenę tokena CAPIna żywo! Prognoza ceny CAPI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAPI? Nasza strona z prognozami cen CAPI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAPI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.