Informacje o BSCPAD (BSCPAD) BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. Oficjalna strona internetowa: https://bscpad.com/ Tokenomika i analiza cenowa BSCPAD (BSCPAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BSCPAD (BSCPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Całkowita podaż: $ 175.60M $ 175.60M $ 175.60M Podaż w obiegu: $ 79.21M $ 79.21M $ 79.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Historyczne maksimum: $ 7.45 $ 7.45 $ 7.45 Historyczne minimum: $ 0.01370459 $ 0.01370459 $ 0.01370459 Aktualna cena: $ 0.01515964 $ 0.01515964 $ 0.01515964 Tokenomika BSCPAD (BSCPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BSCPAD (BSCPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BSCPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BSCPAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBSCPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena BSCPADna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.