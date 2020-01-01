Poznaj tokenomikę Blueberry (BLB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blueberry (BLB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Blueberry (BLB) / Tokenomika / Tokenomika Blueberry (BLB) Odkryj kluczowe informacje o Blueberry (BLB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Blueberry (BLB) DeFi's prime broker. Lend passively for high interest rates, or borrow up to 20x to deploy into popular DeFi strategies such as trading and yield farming. DeFi's prime broker. Lend passively for high interest rates, or borrow up to 20x to deploy into popular DeFi strategies such as trading and yield farming. Oficjalna strona internetowa: https://blueberry.garden Biała księga: https://docs.blueberry.garden Kup BLB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Blueberry (BLB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blueberry (BLB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 189.74K $ 189.74K $ 189.74K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 246.67M $ 246.67M $ 246.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 769.21K $ 769.21K $ 769.21K Historyczne maksimum: $ 0.01175792 $ 0.01175792 $ 0.01175792 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00076921 $ 0.00076921 $ 0.00076921 Dowiedz się więcej o cenie Blueberry (BLB) Tokenomika Blueberry (BLB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blueberry (BLB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLB tokenomikę, poznaj cenę tokena BLBna żywo! Prognoza ceny BLB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLB? Nasza strona z prognozami cen BLB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLB już teraz!