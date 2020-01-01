Tokenomika BlockCycle (BLOC)
Informacje o BlockCycle (BLOC)
BlockCycle ($BLOC) is a Solana-based token designed to incentivize trading activity through an hourly lottery draw system. Every hour, the protocol tracks trades of $BLOC and identifies eligible wallets holding at least $100 worth of $BLOC during that hour. Five random winners are selected to share the reward pool, which consists of SOL tokens. The project leverages blockchain technology for transparent winner selection and reward distribution, aiming to gamify trading activity on Solana.
Tokenomika i analiza cenowa BlockCycle (BLOC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlockCycle (BLOC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika BlockCycle (BLOC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki BlockCycle (BLOC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BLOC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBLOC tokenomikę, poznaj cenę tokena BLOCna żywo!
Prognoza ceny BLOC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLOC? Nasza strona z prognozami cen BLOC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.