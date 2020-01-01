Poznaj tokenomikę Bitcoin on Base (BTCB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bitcoin on Base (BTCB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTCB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bitcoin on Base (BTCB) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin on Base (BTCB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Bitcoin on Base (BTCB) Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Oficjalna strona internetowa: https://btconbase.org/ Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin on Base (BTCB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin on Base (BTCB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.55M Całkowita podaż: $ 15.63M Podaż w obiegu: $ 15.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.55M Historyczne maksimum: $ 0.977888 Historyczne minimum: $ 0.136227 Aktualna cena: $ 0.163387 Tokenomika Bitcoin on Base (BTCB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin on Base (BTCB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.