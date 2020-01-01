Poznaj tokenomikę Birdei (BIRDEI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIRDEI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Birdei (BIRDEI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BIRDEI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Birdei (BIRDEI) Odkryj kluczowe informacje o Birdei (BIRDEI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Birdei (BIRDEI)

PeiPei's Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei's baby mama hood queen. She's a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn't just another bird coin — it's the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted.

Oficjalna strona internetowa: https://birdeicoin.com/

Tokenomika i analiza cenowa Birdei (BIRDEI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Birdei (BIRDEI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 19.50K
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 1.00B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.50K
Historyczne maksimum: $ 0.00653182
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Birdei (BIRDEI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Birdei (BIRDEI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIRDEI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIRDEI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.