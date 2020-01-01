Poznaj tokenomikę Based Lambow (LAMBOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LAMBOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Based Lambow (LAMBOW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LAMBOW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Based Lambow (LAMBOW) LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It's not just a meme — it's a filter. LAMBOW was created for the few who don't chase hype, don't need validation, and don't flinch when it gets quiet. It's the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you're looking for the next short-term flip, LAMBOW isn't for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome. LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It's not just a meme — it's a filter. LAMBOW was created for the few who don't chase hype, don't need validation, and don't flinch when it gets quiet. It's the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you're looking for the next short-term flip, LAMBOW isn't for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome. Oficjalna strona internetowa: https://lambow.xyz Tokenomika i analiza cenowa Based Lambow (LAMBOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Based Lambow (LAMBOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.21K $ 32.21K $ 32.21K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.21K $ 32.21K $ 32.21K Historyczne maksimum: $ 0.00244486 $ 0.00244486 $ 0.00244486 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Based Lambow (LAMBOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Based Lambow (LAMBOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAMBOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAMBOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.