Informacje o BALTO (BALTO) Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto Oficjalna strona internetowa: https://baltotoken.net/ Kup BALTO teraz! Tokenomika i analiza cenowa BALTO (BALTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BALTO (BALTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 178.95K Całkowita podaż: $ 359.02B Podaż w obiegu: $ 359.02B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 178.95K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BALTO (BALTO) Tokenomika BALTO (BALTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BALTO (BALTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BALTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BALTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBALTO tokenomikę, poznaj cenę tokena BALTOna żywo! Prognoza ceny BALTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BALTO? Nasza strona z prognozami cen BALTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BALTO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.