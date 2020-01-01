Poznaj tokenomikę BaaSid (BAAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BaaSid (BAAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BaaSid (BAAS) / Tokenomika / Tokenomika BaaSid (BAAS) Odkryj kluczowe informacje o BaaSid (BAAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BaaSid (BAAS) BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server. Oficjalna strona internetowa: https://www.baasid.com/ Kup BAAS teraz! Tokenomika i analiza cenowa BaaSid (BAAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BaaSid (BAAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.33M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.15M Historyczne maksimum: $ 0.02764465 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031537 Dowiedz się więcej o cenie BaaSid (BAAS) Tokenomika BaaSid (BAAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BaaSid (BAAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAAS tokenomikę, poznaj cenę tokena BAASna żywo! Prognoza ceny BAAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAAS? Nasza strona z prognozami cen BAAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAAS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.