Poznaj tokenomikę Astrolescent (ASTRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASTRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Astrolescent (ASTRL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASTRL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Astrolescent (ASTRL) / Tokenomika / Tokenomika Astrolescent (ASTRL) Odkryj kluczowe informacje o Astrolescent (ASTRL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Astrolescent (ASTRL) Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Oficjalna strona internetowa: https://astrolescent.com Kup ASTRL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Astrolescent (ASTRL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Astrolescent (ASTRL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 785.43K $ 785.43K $ 785.43K Całkowita podaż: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Podaż w obiegu: $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Historyczne maksimum: $ 0.137317 $ 0.137317 $ 0.137317 Historyczne minimum: $ 0.01194874 $ 0.01194874 $ 0.01194874 Aktualna cena: $ 0.04789207 $ 0.04789207 $ 0.04789207 Dowiedz się więcej o cenie Astrolescent (ASTRL) Tokenomika Astrolescent (ASTRL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Astrolescent (ASTRL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASTRL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTRL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASTRL tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTRLna żywo! Prognoza ceny ASTRL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTRL? Nasza strona z prognozami cen ASTRL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASTRL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.