Giełda MEXC / Cena krypto / ARTH (ARTH) / Tokenomika / Tokenomika ARTH (ARTH) Odkryj kluczowe informacje o ARTH (ARTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ARTH (ARTH) ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Oficjalna strona internetowa: https://arthcoin.com/ Kup ARTH teraz! Tokenomika i analiza cenowa ARTH (ARTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ARTH (ARTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 581.38K $ 581.38K $ 581.38K Całkowita podaż: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Podaż w obiegu: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 581.38K $ 581.38K $ 581.38K Historyczne maksimum: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 Historyczne minimum: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Aktualna cena: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Dowiedz się więcej o cenie ARTH (ARTH) Tokenomika ARTH (ARTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ARTH (ARTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARTH tokenomikę, poznaj cenę tokena ARTHna żywo! Prognoza ceny ARTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARTH? Nasza strona z prognozami cen ARTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARTH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.