Tokenomika Ara (ARA) Odkryj kluczowe informacje o Ara (ARA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ara (ARA) Ara is a blockchain powered content platform that empowers creators. By removing centralized third party content stores, eliminating hosting costs, and rewarding consumers, Ara helps creators around the globe maximize the value of their work. Ara is a blockchain powered content platform that empowers creators. By removing centralized third party content stores, eliminating hosting costs, and rewarding consumers, Ara helps creators around the globe maximize the value of their work. Oficjalna strona internetowa: https://ara.one/ Kup ARA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ara (ARA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ara (ARA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.22K $ 47.22K $ 47.22K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 736.48M $ 736.48M $ 736.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.12K $ 64.12K $ 64.12K Historyczne maksimum: $ 0.096114 $ 0.096114 $ 0.096114 Historyczne minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ara (ARA) Tokenomika Ara (ARA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ara (ARA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARA tokenomikę, poznaj cenę tokena ARAna żywo! Prognoza ceny ARA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARA? Nasza strona z prognozami cen ARA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARA już teraz!