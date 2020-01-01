Tokenomika Apricot (APRT)

Informacje o Apricot (APRT)

"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can:

  1. Deposit assets to earn interests (Apricot Lend)
  2. Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm)
  3. Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"
Oficjalna strona internetowa:
https://apricot.one

Tokenomika i analiza cenowa Apricot (APRT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apricot (APRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 18.98K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 164.50M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 115.40K
Historyczne maksimum:
$ 0.334352
Historyczne minimum:
$ 0.00011538
Aktualna cena:
$ 0.00011538
Tokenomika Apricot (APRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Apricot (APRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów APRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów APRT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAPRT tokenomikę, poznaj cenę tokena APRTna żywo!

Prognoza ceny APRT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APRT? Nasza strona z prognozami cen APRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.