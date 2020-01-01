Poznaj tokenomikę ANGL TOKEN (ANGL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANGL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ANGL TOKEN (ANGL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ANGL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ANGL TOKEN (ANGL) $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Oficjalna strona internetowa: https://angltoken.io/ Biała księga: https://whitepaper.myangl.ai/ Tokenomika i analiza cenowa ANGL TOKEN (ANGL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ANGL TOKEN (ANGL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 721.31K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 215.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.35M Historyczne maksimum: $ 0.01037575 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00335492 Tokenomika ANGL TOKEN (ANGL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ANGL TOKEN (ANGL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ANGL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ANGL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.