Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ANGL TOKEN % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ANGL TOKEN na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ANGL TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003399. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ANGL TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003569. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ANGL na 2027 rok wyniesie $ 0.003747 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ANGL na 2028 rok wyniesie $ 0.003935 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ANGL w 2029 roku wyniesie $ 0.004131 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ANGL w 2030 roku wyniesie $ 0.004338 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ANGL TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007066. Prognoza ceny ANGL TOKEN (ANGL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ANGL TOKEN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.011511. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003399 0.00%

Bieżące statystyki cen ANGL TOKEN Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 730.55K$ 730.55K $ 730.55K Podaż w obiegu 215.00M 215.00M 215.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ANGL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ANGL ma podaż w obiegu wynoszącą 215.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 730.55K. Zobacz na żywo cenę ANGL

Historyczna cena ANGL TOKEN Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ANGL TOKEN, cena ANGL TOKEN wynosi 0.003399USD. Podaż w obiegu ANGL TOKEN (ANGL) wynosi 215.00M ANGL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $730,554 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -9.52% $ -0.000358 $ 0.003831 $ 0.003326

7 D 8.73% $ 0.000296 $ 0.003865 $ 0.003196

30 Dni -5.36% $ -0.000182 $ 0.003865 $ 0.003196 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ANGL TOKEN zanotował zmianę ceny o $-0.000358 , co stanowi -9.52% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ANGL TOKEN osiągnął maksimum na poziomie $0.003865 i minimum na poziomie $0.003196 . Zanotowano zmianę ceny o 8.73% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ANGL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ANGL TOKEN o -5.36% , co odpowiada około $-0.000182 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ANGL.

Jak działa moduł przewidywania ceny ANGL TOKEN (ANGL)? Moduł predykcji ceny ANGL TOKEN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ANGL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ANGL TOKEN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ANGL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ANGL TOKEN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ANGL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ANGL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ANGL TOKEN.

Dlaczego prognoaza ceny ANGL jest ważna?

Prognozy cen ANGL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w ANGL? Według Twoich prognoz ANGL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny ANGL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ANGL TOKEN (ANGL), przewidywana cena ANGL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 ANGL w 2026 roku? Cena 1 ANGL TOKEN (ANGL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ANGL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena ANGL w 2027 roku? ANGL TOKEN (ANGL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ANGL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ANGL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ANGL TOKEN (ANGL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa ANGL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ANGL TOKEN (ANGL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 ANGL w 2030 roku? Cena 1 ANGL TOKEN (ANGL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz ANGL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny ANGL na 2040 rok? ANGL TOKEN (ANGL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ANGL do 2040 roku.