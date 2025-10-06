Informacje o cenie ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 Minimum 24h $ 0.00383102 $ 0.00383102 $ 0.00383102 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 Maksimum 24h $ 0.00383102$ 0.00383102 $ 0.00383102 Historyczne maksimum $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Najniższa cena $ 0.0008454$ 0.0008454 $ 0.0008454 Zmiana ceny (1H) -10.81% Zmiana ceny (1D) -9.84% Zmiana ceny (7D) +8.56% Zmiana ceny (7D) +8.56%

Aktualna cena ANGL TOKEN (ANGL) wynosi $0.00339423. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANGL wahał się między $ 0.00332667 a $ 0.00383102, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANGL w historii to $ 0.01037575, a najniższy to $ 0.0008454.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANGL zmieniły się o -10.81% w ciągu ostatniej godziny, o -9.84% w ciągu 24 godzin i o +8.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ANGL TOKEN (ANGL)

Kapitalizacja rynkowa $ 729.76K$ 729.76K $ 729.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Podaż w obiegu 215.00M 215.00M 215.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ANGL TOKEN wynosi $ 729.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANGL w obiegu wynosi 215.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.39M.