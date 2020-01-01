Poznaj tokenomikę AlgoTrade (ALGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AlgoTrade (ALGT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALGT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AlgoTrade (ALGT) / Tokenomika / Tokenomika AlgoTrade (ALGT) Odkryj kluczowe informacje o AlgoTrade (ALGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AlgoTrade (ALGT) AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion. Oficjalna strona internetowa: https://www.algotrade.biz/ Biała księga: https://algo-trade.gitbook.io/docs Kup ALGT teraz! Tokenomika i analiza cenowa AlgoTrade (ALGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AlgoTrade (ALGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 339.74K $ 339.74K $ 339.74K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 377.49K $ 377.49K $ 377.49K Historyczne maksimum: $ 0.01476287 $ 0.01476287 $ 0.01476287 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00378002 $ 0.00378002 $ 0.00378002 Dowiedz się więcej o cenie AlgoTrade (ALGT) Tokenomika AlgoTrade (ALGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AlgoTrade (ALGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALGT tokenomikę, poznaj cenę tokena ALGTna żywo! Prognoza ceny ALGT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALGT? Nasza strona z prognozami cen ALGT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALGT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.