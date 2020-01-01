Poznaj tokenomikę Agent Zero Token (A0T) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena A0T, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Agent Zero Token (A0T) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena A0T, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Agent Zero Token (A0T) / Tokenomika / Tokenomika Agent Zero Token (A0T) Odkryj kluczowe informacje o Agent Zero Token (A0T), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Agent Zero Token (A0T) Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it's an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. Oficjalna strona internetowa: https://agent-zero.ai Biała księga: https://agent-zero.ai/whitepaper.html Kup A0T teraz! Tokenomika i analiza cenowa Agent Zero Token (A0T) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agent Zero Token (A0T), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.23M Całkowita podaż: $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.23M Historyczne maksimum: $ 6.0 Historyczne minimum: $ 0.471882 Aktualna cena: $ 2.23 Dowiedz się więcej o cenie Agent Zero Token (A0T) Tokenomika Agent Zero Token (A0T): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agent Zero Token (A0T) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów A0T, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów A0T. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszA0T tokenomikę, poznaj cenę tokena A0Tna żywo! Prognoza ceny A0T Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać A0T? Nasza strona z prognozami cen A0T łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena A0T już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.