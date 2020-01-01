Poznaj tokenomikę AGAWA (AGAWA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGAWA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AGAWA (AGAWA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGAWA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AGAWA (AGAWA) / Tokenomika / Tokenomika AGAWA (AGAWA) Odkryj kluczowe informacje o AGAWA (AGAWA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AGAWA (AGAWA) AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own "eyes," whether through the lens of Ghibli, or something entirely new. Oficjalna strona internetowa: https://www.alita.plus/ Kup AGAWA teraz! Tokenomika i analiza cenowa AGAWA (AGAWA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AGAWA (AGAWA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.74K Całkowita podaż: $ 999.65M Podaż w obiegu: $ 999.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.74K Historyczne maksimum: $ 0.00142301 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AGAWA (AGAWA) Tokenomika AGAWA (AGAWA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AGAWA (AGAWA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGAWA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGAWA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGAWA tokenomikę, poznaj cenę tokena AGAWAna żywo! Prognoza ceny AGAWA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGAWA? Nasza strona z prognozami cen AGAWA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGAWA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.