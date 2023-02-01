Tokenomika Zynecoin (ZYN) Odkryj kluczowe informacje o Zynecoin (ZYN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zynecoin (ZYN) Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.zynecoin.io/ Biała księga: https://zynecoin.io/wp-content/uploads/2023/02/WHITE-PAPER-ZYNECOIN-ENGLISH.pdf Block Explorer: https://explorer.wethio.io/ Kup ZYN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zynecoin (ZYN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zynecoin (ZYN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 158.60K $ 158.60K $ 158.60K Całkowita podaż: $ 97.77M $ 97.77M $ 97.77M Podaż w obiegu: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 370.07K $ 370.07K $ 370.07K Historyczne maksimum: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 Historyczne minimum: $ 0.003013485197021409 $ 0.003013485197021409 $ 0.003013485197021409 Aktualna cena: $ 0.003785 $ 0.003785 $ 0.003785 Dowiedz się więcej o cenie Zynecoin (ZYN)

Tokenomika Zynecoin (ZYN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zynecoin (ZYN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZYN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZYN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZYN tokenomikę, poznaj cenę tokena ZYNna żywo!

Jak kupić ZYN Chcesz dodać Zynecoin (ZYN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZYN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZYN na MEXC już teraz!

Historia ceny Zynecoin (ZYN) Analiza historii ceny ZYN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZYN już teraz!

Prognoza ceny ZYN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZYN? Nasza strona z prognozami cen ZYN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZYN już teraz!

