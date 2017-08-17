Tokenomika 0x (ZRX) Odkryj kluczowe informacje o 0x (ZRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o 0x (ZRX) ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain. ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain. Oficjalna strona internetowa: http://0xprotocol.org/ Biała księga: https://0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf Block Explorer: https://explorer.0x.org/ Kup ZRX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa 0x (ZRX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 0x (ZRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 200.90M $ 200.90M $ 200.90M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 848.40M $ 848.40M $ 848.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.80M $ 236.80M $ 236.80M Historyczne maksimum: $ 2.3975 $ 2.3975 $ 2.3975 Historyczne minimum: $ 0.1039619967341423 $ 0.1039619967341423 $ 0.1039619967341423 Aktualna cena: $ 0.2368 $ 0.2368 $ 0.2368 Dowiedz się więcej o cenie 0x (ZRX)

Tokenomika 0x (ZRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 0x (ZRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZRX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZRX tokenomikę, poznaj cenę tokena ZRXna żywo!

Historia ceny 0x (ZRX) Analiza historii ceny ZRX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZRX już teraz!

Prognoza ceny ZRX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZRX? Nasza strona z prognozami cen ZRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZRX już teraz!

