Tokenomika 0x (ZRX)

Odkryj kluczowe informacje o 0x (ZRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

Oficjalna strona internetowa:
http://0xprotocol.org/
Biała księga:
https://0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.0x.org/

Tokenomika i analiza cenowa 0x (ZRX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 0x (ZRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 200.90M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 848.40M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 236.80M
Historyczne maksimum:
$ 2.3975
Historyczne minimum:
$ 0.1039619967341423
Aktualna cena:
$ 0.2368
Tokenomika 0x (ZRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki 0x (ZRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ZRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZRX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszZRX tokenomikę, poznaj cenę tokena ZRXna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.