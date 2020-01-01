Tokenomika Zelwin (ZLW) Odkryj kluczowe informacje o Zelwin (ZLW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zelwin (ZLW) ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Oficjalna strona internetowa: https://zelwin.com/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C

Tokenomika i analiza cenowa Zelwin (ZLW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zelwin (ZLW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 101.26K $ 101.26K $ 101.26K Całkowita podaż: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 420.00K $ 420.00K $ 420.00K Historyczne maksimum: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Historyczne minimum: $ 0.001254679715982938 $ 0.001254679715982938 $ 0.001254679715982938 Aktualna cena: $ 0.0014 $ 0.0014 $ 0.0014 Dowiedz się więcej o cenie Zelwin (ZLW)

Tokenomika Zelwin (ZLW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zelwin (ZLW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZLW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZLW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZLW tokenomikę, poznaj cenę tokena ZLWna żywo!

Historia ceny Zelwin (ZLW) Analiza historii ceny ZLW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZLW już teraz!

Prognoza ceny ZLW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZLW? Nasza strona z prognozami cen ZLW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZLW już teraz!

