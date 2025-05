ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

NazwaZLW

PozycjaNo.2643

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.20%

Podaż w obiegu72,331,834.1691

Maksymalna podaż300,000,000

Całkowita podaż300,000,000

Wskaźnik obrotu0.2411%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.90901936,2021-08-25

Najniższa cena0.001408758341290602,2025-05-07

Publiczny blockchainBSC

