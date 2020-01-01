Tokenomika ZKsync (ZK) Odkryj kluczowe informacje o ZKsync (ZK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ZKsync (ZK) ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology. ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology. Oficjalna strona internetowa: https://zksync.io/ Biała księga: https://docs.zksync.io/ Block Explorer: https://explorer.zksync.io/ Kup ZK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ZKsync (ZK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZKsync (ZK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 392.76M $ 392.76M $ 392.76M Całkowita podaż: $ 13.76B $ 13.76B $ 13.76B Podaż w obiegu: $ 8.07B $ 8.07B $ 8.07B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0.036894725006171095 $ 0.036894725006171095 $ 0.036894725006171095 Aktualna cena: $ 0.04869 $ 0.04869 $ 0.04869 Dowiedz się więcej o cenie ZKsync (ZK)

Tokenomika ZKsync (ZK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZKsync (ZK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZK tokenomikę, poznaj cenę tokena ZKna żywo!

Historia ceny ZKsync (ZK) Analiza historii ceny ZK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZK już teraz!

Prognoza ceny ZK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZK? Nasza strona z prognozami cen ZK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZK już teraz!

