Informacje o Banana (BANANAS31) Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Oficjalna strona internetowa: http://bananaforscale.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Kup BANANAS31 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Banana (BANANAS31) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Banana (BANANAS31), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.05M $ 52.05M $ 52.05M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.05M $ 52.05M $ 52.05M Historyczne maksimum: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Historyczne minimum: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Aktualna cena: $ 0.005205 $ 0.005205 $ 0.005205 Dowiedz się więcej o cenie Banana (BANANAS31)

Tokenomika Banana (BANANAS31): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Banana (BANANAS31) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BANANAS31, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BANANAS31. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBANANAS31 tokenomikę, poznaj cenę tokena BANANAS31na żywo!

Jak kupić BANANAS31 Chcesz dodać Banana (BANANAS31) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BANANAS31, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BANANAS31 na MEXC już teraz!

Historia ceny Banana (BANANAS31) Analiza historii ceny BANANAS31 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BANANAS31 już teraz!

Prognoza ceny BANANAS31 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BANANAS31? Nasza strona z prognozami cen BANANAS31 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BANANAS31 już teraz!

