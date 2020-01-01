Tokenomika ZetaChain (ZETA) Odkryj kluczowe informacje o ZetaChain (ZETA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ZetaChain (ZETA) ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://zetachain.com Biała księga: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zetachain.com/ Kup ZETA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ZetaChain (ZETA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZetaChain (ZETA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 173.07M $ 173.07M $ 173.07M Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 355.11M $ 355.11M $ 355.11M Historyczne maksimum: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Historyczne minimum: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Aktualna cena: $ 0.1691 $ 0.1691 $ 0.1691 Dowiedz się więcej o cenie ZetaChain (ZETA)

Tokenomika ZetaChain (ZETA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZetaChain (ZETA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZETA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZETA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZETA tokenomikę, poznaj cenę tokena ZETAna żywo!

Jak kupić ZETA Chcesz dodać ZetaChain (ZETA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZETA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZETA na MEXC już teraz!

Historia ceny ZetaChain (ZETA) Analiza historii ceny ZETA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZETA już teraz!

Prognoza ceny ZETA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZETA? Nasza strona z prognozami cen ZETA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZETA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!