ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

NazwaZETA

PozycjaNo.242

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.82%

Podaż w obiegu828,916,667

Maksymalna podaż2,100,000,000

Całkowita podaż2,100,000,000

Wskaźnik obrotu0.3947%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.854005954477877,2024-02-15

Najniższa cena0.18513285230643206,2025-03-11

Publiczny blockchainETH

