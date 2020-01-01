Tokenomika Zentry (ZENT) Odkryj kluczowe informacje o Zentry (ZENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zentry (ZENT) Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world's 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Oficjalna strona internetowa: https://zentry.com/ Biała księga: https://zentry.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6D2D0d02A6cbb436cF4381BFa

Tokenomika i analiza cenowa Zentry (ZENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zentry (ZENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 61.73M $ 61.73M $ 61.73M Całkowita podaż: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B Podaż w obiegu: $ 7.58B $ 7.58B $ 7.58B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.39M $ 81.39M $ 81.39M Historyczne maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Historyczne minimum: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Aktualna cena: $ 0.008139 $ 0.008139 $ 0.008139 Dowiedz się więcej o cenie Zentry (ZENT)

Tokenomika Zentry (ZENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zentry (ZENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZENT tokenomikę, poznaj cenę tokena ZENTna żywo!

