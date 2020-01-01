Tokenomika Unizen (ZCX) Odkryj kluczowe informacje o Unizen (ZCX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Unizen (ZCX) Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Oficjalna strona internetowa: https://unizen.io Biała księga: https://docs.unizen.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804

Tokenomika i analiza cenowa Unizen (ZCX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unizen (ZCX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.26M Całkowita podaż: $ 884.54M Podaż w obiegu: $ 650.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.76M Historyczne maksimum: $ 5.972 Historyczne minimum: $ 0.015207817731171285 Aktualna cena: $ 0.01576

Tokenomika Unizen (ZCX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unizen (ZCX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZCX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZCX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić ZCX Chcesz dodać Unizen (ZCX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZCX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Unizen (ZCX) Analiza historii ceny ZCX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ZCX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZCX? Nasza strona z prognozami cen ZCX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

