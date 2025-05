ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

NazwaZCX

PozycjaNo.744

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.28%

Podaż w obiegu628,706,003.357031

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż884,544,965.347031

Wskaźnik obrotu0.6287%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.00574192979185,2021-09-14

Najniższa cena0.029554267879155487,2025-04-08

Publiczny blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.