Tokenomika yesnoerror (YNE) Odkryj kluczowe informacje o yesnoerror (YNE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o yesnoerror (YNE) An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies. An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies. Oficjalna strona internetowa: https://yesnoerror.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/7D1iYWfhw2cr9yBZBFE6nZaaSUvXHqG5FizFFEZwpump Kup YNE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa yesnoerror (YNE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla yesnoerror (YNE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Historyczne maksimum: $ 0.11634 $ 0.11634 $ 0.11634 Historyczne minimum: $ 0.001766121672165897 $ 0.001766121672165897 $ 0.001766121672165897 Aktualna cena: $ 0.003044 $ 0.003044 $ 0.003044 Dowiedz się więcej o cenie yesnoerror (YNE)

Tokenomika yesnoerror (YNE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki yesnoerror (YNE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YNE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YNE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYNE tokenomikę, poznaj cenę tokena YNEna żywo!

Jak kupić YNE Chcesz dodać yesnoerror (YNE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu YNE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować YNE na MEXC już teraz!

Historia ceny yesnoerror (YNE) Analiza historii ceny YNE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YNE już teraz!

Prognoza ceny YNE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YNE? Nasza strona z prognozami cen YNE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YNE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!