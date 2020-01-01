Tokenomika YearnFinance (YFI) Odkryj kluczowe informacje o YearnFinance (YFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o YearnFinance (YFI) Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming. Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming. Oficjalna strona internetowa: https://yearn.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BXZX2JRJFjvKazM1ibeDFxgAngKExb74MRXzXKvgikxX Kup YFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa YearnFinance (YFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YearnFinance (YFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 171.17M $ 171.17M $ 171.17M Całkowita podaż: $ 36.65K $ 36.65K $ 36.65K Podaż w obiegu: $ 33.90K $ 33.90K $ 33.90K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 185.02M $ 185.02M $ 185.02M Historyczne maksimum: $ 94,267.68541 $ 94,267.68541 $ 94,267.68541 Historyczne minimum: $ 739.439122489 $ 739.439122489 $ 739.439122489 Aktualna cena: $ 5,048.7 $ 5,048.7 $ 5,048.7 Dowiedz się więcej o cenie YearnFinance (YFI)

Tokenomika YearnFinance (YFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YearnFinance (YFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYFI tokenomikę, poznaj cenę tokena YFIna żywo!

