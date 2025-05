YFI

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

NazwaYFI

PozycjaNo.244

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%63.567,55

Podaż w obiegu33.813,28710244

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż36.646,35801769

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum93435.53362241,2021-05-12

Najniższa cena739.439122489,2020-07-21

Publiczny blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.