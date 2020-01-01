Tokenomika YieldBricks (YBR) Odkryj kluczowe informacje o YieldBricks (YBR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o YieldBricks (YBR) Imagine a world where real estate investing isn't limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Oficjalna strona internetowa: https://www.yieldbricks.com/ Biała księga: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Kup YBR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa YieldBricks (YBR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YieldBricks (YBR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Historyczne minimum: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Aktualna cena: $ 0.001498 $ 0.001498 $ 0.001498 Dowiedz się więcej o cenie YieldBricks (YBR)

Tokenomika YieldBricks (YBR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YieldBricks (YBR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YBR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YBR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYBR tokenomikę, poznaj cenę tokena YBRna żywo!

Jak kupić YBR Chcesz dodać YieldBricks (YBR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu YBR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować YBR na MEXC już teraz!

Historia ceny YieldBricks (YBR) Analiza historii ceny YBR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YBR już teraz!

Prognoza ceny YBR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YBR? Nasza strona z prognozami cen YBR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YBR już teraz!

