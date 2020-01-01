Tokenomika YachtingVerse (YACHT) Odkryj kluczowe informacje o YachtingVerse (YACHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o YachtingVerse (YACHT) Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Oficjalna strona internetowa: https://yachtingverse.io/ Biała księga: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5 Kup YACHT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa YachtingVerse (YACHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YachtingVerse (YACHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 119.93K $ 119.93K $ 119.93K Historyczne maksimum: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Historyczne minimum: $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 Aktualna cena: $ 0.01599 $ 0.01599 $ 0.01599 Dowiedz się więcej o cenie YachtingVerse (YACHT)

Tokenomika YachtingVerse (YACHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YachtingVerse (YACHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YACHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YACHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYACHT tokenomikę, poznaj cenę tokena YACHTna żywo!

Historia ceny YachtingVerse (YACHT) Analiza historii ceny YACHT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny YACHT już teraz!

Prognoza ceny YACHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YACHT? Nasza strona z prognozami cen YACHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YACHT już teraz!

