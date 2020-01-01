Tokenomika XYRO (XYRO) Odkryj kluczowe informacje o XYRO (XYRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XYRO (XYRO) XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. XYRO is an AI-powered gamified trading platform that leverages gamification and social features to redefine crypto, making it accessible and engaging. Oficjalna strona internetowa: https://xyro.io Biała księga: https://xyro-io.gitbook.io/xyro-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x4eddb15a0abfa2c349e8065af9214e942d9a6d36/ Kup XYRO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XYRO (XYRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XYRO (XYRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 310.48K $ 310.48K $ 310.48K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 328.24M $ 328.24M $ 328.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 945.90K $ 945.90K $ 945.90K Historyczne maksimum: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Historyczne minimum: $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 $ 0.000615131918749103 Aktualna cena: $ 0.0009459 $ 0.0009459 $ 0.0009459 Dowiedz się więcej o cenie XYRO (XYRO)

Tokenomika XYRO (XYRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XYRO (XYRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XYRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XYRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXYRO tokenomikę, poznaj cenę tokena XYROna żywo!

Jak kupić XYRO Chcesz dodać XYRO (XYRO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XYRO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XYRO na MEXC już teraz!

Historia ceny XYRO (XYRO) Analiza historii ceny XYRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XYRO już teraz!

Prognoza ceny XYRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XYRO? Nasza strona z prognozami cen XYRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XYRO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!