Informacje o XYO (XYO) XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Oficjalna strona internetowa: https://xyo.network/ Biała księga: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b

Tokenomika i analiza cenowa XYO (XYO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XYO (XYO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 128.63M $ 128.63M $ 128.63M Całkowita podaż: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Podaż w obiegu: $ 13.66B $ 13.66B $ 13.66B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.23M $ 131.23M $ 131.23M Historyczne maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Historyczne minimum: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Aktualna cena: $ 0.00942 $ 0.00942 $ 0.00942 Dowiedz się więcej o cenie XYO (XYO)

Tokenomika XYO (XYO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XYO (XYO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XYO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XYO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXYO tokenomikę, poznaj cenę tokena XYOna żywo!

Jak kupić XYO Chcesz dodać XYO (XYO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XYO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XYO na MEXC już teraz!

Historia ceny XYO (XYO) Analiza historii ceny XYO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XYO już teraz!

Prognoza ceny XYO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XYO? Nasza strona z prognozami cen XYO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XYO już teraz!

