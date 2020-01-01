Tokenomika Wodo Gaming (XWGT) Odkryj kluczowe informacje o Wodo Gaming (XWGT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wodo Gaming (XWGT) Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. Oficjalna strona internetowa: https://xwgt.io Biała księga: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760

Tokenomika i analiza cenowa Wodo Gaming (XWGT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wodo Gaming (XWGT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.74M $ 30.74M $ 30.74M Historyczne maksimum: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.030736 $ 0.030736 $ 0.030736 Dowiedz się więcej o cenie Wodo Gaming (XWGT)

Tokenomika Wodo Gaming (XWGT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wodo Gaming (XWGT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XWGT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XWGT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXWGT tokenomikę, poznaj cenę tokena XWGTna żywo!

