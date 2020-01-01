Tokenomika XUSD (XUSD) Odkryj kluczowe informacje o XUSD (XUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XUSD (XUSD) XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region's financial ecosystems with the stability of the world's primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Oficjalna strona internetowa: https://www.straitsx.com/xusd Biała księga: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Kup XUSD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XUSD (XUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XUSD (XUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.75M $ 62.75M $ 62.75M Całkowita podaż: $ 62.78M $ 62.78M $ 62.78M Podaż w obiegu: $ 62.78M $ 62.78M $ 62.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.75M $ 62.75M $ 62.75M Historyczne maksimum: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Historyczne minimum: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Aktualna cena: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Dowiedz się więcej o cenie XUSD (XUSD)

Tokenomika XUSD (XUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XUSD (XUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena XUSDna żywo!

Jak kupić XUSD Chcesz dodać XUSD (XUSD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XUSD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XUSD na MEXC już teraz!

Historia ceny XUSD (XUSD) Analiza historii ceny XUSD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XUSD już teraz!

Prognoza ceny XUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XUSD? Nasza strona z prognozami cen XUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XUSD już teraz!

