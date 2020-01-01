Tokenomika XRP Healthcare (XRPH)

Odkryj kluczowe informacje o XRP Healthcare (XRPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o XRP Healthcare (XRPH)

The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally.

Oficjalna strona internetowa:
https://xrphealthcare.ai
Block Explorer:
https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

Tokenomika i analiza cenowa XRP Healthcare (XRPH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XRP Healthcare (XRPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.03M
$ 3.03M
Całkowita podaż:
$ 99.94M
$ 99.94M
Podaż w obiegu:
$ 70.71M
$ 70.71M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.29M
$ 4.29M
Historyczne maksimum:
$ 0.34333
$ 0.34333
Historyczne minimum:
$ 0.011403885631873823
$ 0.011403885631873823
Aktualna cena:
$ 0.04289
$ 0.04289

Tokenomika XRP Healthcare (XRPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki XRP Healthcare (XRPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XRPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XRPH.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXRPH tokenomikę, poznaj cenę tokena XRPHna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.