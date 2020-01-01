Tokenomika XRP Healthcare (XRPH) Odkryj kluczowe informacje o XRP Healthcare (XRPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XRP Healthcare (XRPH) The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. The first Pharma and Healthcare platform to be built on the XRP Ledger - XRP Healthcare (XRPH) is an innovative, scalable solutions company utilizing Web3 technology to revolutionize the way people access and afford healthcare services globally. Oficjalna strona internetowa: https://xrphealthcare.ai Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rM8hNqA3jRJ5Zgp3Xf3xzdZcx2G37guiZk

Tokenomika i analiza cenowa XRP Healthcare (XRPH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XRP Healthcare (XRPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Całkowita podaż: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Podaż w obiegu: $ 70.71M $ 70.71M $ 70.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Historyczne maksimum: $ 0.34333 $ 0.34333 $ 0.34333 Historyczne minimum: $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 $ 0.011403885631873823 Aktualna cena: $ 0.04289 $ 0.04289 $ 0.04289

Tokenomika XRP Healthcare (XRPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XRP Healthcare (XRPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XRPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XRPH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXRPH tokenomikę, poznaj cenę tokena XRPHna żywo!

Historia ceny XRP Healthcare (XRPH) Analiza historii ceny XRPH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny XRPH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XRPH? Nasza strona z prognozami cen XRPH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

