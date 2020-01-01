Tokenomika Xrp Classic (XRPC) Odkryj kluczowe informacje o Xrp Classic (XRPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Xrp Classic (XRPC) Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. Oficjalna strona internetowa: https://www.xrpclassic.com/ Biała księga: https://docs.xrpclassic.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe Kup XRPC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Xrp Classic (XRPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xrp Classic (XRPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 572.93K $ 572.93K $ 572.93K Historyczne maksimum: $ 0.0084983 $ 0.0084983 $ 0.0084983 Historyczne minimum: $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 Aktualna cena: $ 0.0008594 $ 0.0008594 $ 0.0008594 Dowiedz się więcej o cenie Xrp Classic (XRPC)

Tokenomika Xrp Classic (XRPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xrp Classic (XRPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XRPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XRPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXRPC tokenomikę, poznaj cenę tokena XRPCna żywo!

Jak kupić XRPC Chcesz dodać Xrp Classic (XRPC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XRPC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XRPC na MEXC już teraz!

Historia ceny Xrp Classic (XRPC) Analiza historii ceny XRPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XRPC już teraz!

Prognoza ceny XRPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XRPC? Nasza strona z prognozami cen XRPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XRPC już teraz!

