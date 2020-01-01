Tokenomika XRADERS (XR) Odkryj kluczowe informacje o XRADERS (XR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XRADERS (XR) XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience. Oficjalna strona internetowa: https://xraders.xyz/ Biała księga: https://coinlive.gitbook.io/xraders Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978

Tokenomika i analiza cenowa XRADERS (XR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XRADERS (XR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 725.53K $ 725.53K $ 725.53K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 48.53M $ 48.53M $ 48.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 1.0667 $ 1.0667 $ 1.0667 Historyczne minimum: $ 0.014857209236314419 $ 0.014857209236314419 $ 0.014857209236314419 Aktualna cena: $ 0.01495 $ 0.01495 $ 0.01495 Dowiedz się więcej o cenie XRADERS (XR)

Tokenomika XRADERS (XR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XRADERS (XR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXR tokenomikę, poznaj cenę tokena XRna żywo!

Jak kupić XR Chcesz dodać XRADERS (XR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XR na MEXC już teraz!

Historia ceny XRADERS (XR) Analiza historii ceny XR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XR już teraz!

Prognoza ceny XR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XR? Nasza strona z prognozami cen XR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XR już teraz!

