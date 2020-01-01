Tokenomika XPMarket (XPM) Odkryj kluczowe informacje o XPMarket (XPM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XPMarket (XPM) XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment. Oficjalna strona internetowa: https://xpmarket.com Biała księga: https://docs.xpmarket.com Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rXPMxBeefHGxx2K7g5qmmWq3gFsgawkoa

Tokenomika i analiza cenowa XPMarket (XPM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XPMarket (XPM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.31M $ 10.31M $ 10.31M Historyczne maksimum: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Historyczne minimum: $ 0.020020485044389195 $ 0.020020485044389195 $ 0.020020485044389195 Aktualna cena: $ 0.02061 $ 0.02061 $ 0.02061 Dowiedz się więcej o cenie XPMarket (XPM)

Tokenomika XPMarket (XPM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XPMarket (XPM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XPM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XPM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXPM tokenomikę, poznaj cenę tokena XPMna żywo!

Historia ceny XPMarket (XPM) Analiza historii ceny XPM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XPM już teraz!

Prognoza ceny XPM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XPM? Nasza strona z prognozami cen XPM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XPM już teraz!

