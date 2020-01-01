Tokenomika ELIS (XLS) Odkryj kluczowe informacje o ELIS (XLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ELIS (XLS) ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Oficjalna strona internetowa: https://www.elis.tech/ Biała księga: https://elis.tech/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Kup XLS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ELIS (XLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ELIS (XLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 300.20K $ 300.20K $ 300.20K Historyczne maksimum: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.001501 $ 0.001501 $ 0.001501 Dowiedz się więcej o cenie ELIS (XLS)

Tokenomika ELIS (XLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ELIS (XLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXLS tokenomikę, poznaj cenę tokena XLSna żywo!

Jak kupić XLS Chcesz dodać ELIS (XLS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XLS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XLS na MEXC już teraz!

Historia ceny ELIS (XLS) Analiza historii ceny XLS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XLS już teraz!

Prognoza ceny XLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XLS? Nasza strona z prognozami cen XLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XLS już teraz!

