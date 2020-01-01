Tokenomika Electra Protocol (XEP) Odkryj kluczowe informacje o Electra Protocol (XEP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Electra Protocol (XEP) XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future Oficjalna strona internetowa: https://electraprotocol.com Biała księga: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 Kup XEP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Electra Protocol (XEP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Electra Protocol (XEP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Całkowita podaż: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B Podaż w obiegu: $ 18.27B $ 18.27B $ 18.27B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Historyczne maksimum: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 Historyczne minimum: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 Aktualna cena: $ 0.0001851 $ 0.0001851 $ 0.0001851 Dowiedz się więcej o cenie Electra Protocol (XEP)

Tokenomika Electra Protocol (XEP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Electra Protocol (XEP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XEP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XEP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXEP tokenomikę, poznaj cenę tokena XEPna żywo!

Jak kupić XEP Chcesz dodać Electra Protocol (XEP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XEP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XEP na MEXC już teraz!

Historia ceny Electra Protocol (XEP) Analiza historii ceny XEP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XEP już teraz!

Prognoza ceny XEP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XEP? Nasza strona z prognozami cen XEP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XEP już teraz!

