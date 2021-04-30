Tokenomika XELS (XELS) Odkryj kluczowe informacje o XELS (XELS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XELS (XELS) XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits. Oficjalna strona internetowa: https://www.gxgateway.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280

Tokenomika i analiza cenowa XELS (XELS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XELS (XELS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 864.42K $ 864.42K $ 864.42K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 864.42K $ 864.42K $ 864.42K Historyczne maksimum: $ 59.5 $ 59.5 $ 59.5 Historyczne minimum: $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 $ 0.035240446976008484 Aktualna cena: $ 0.041163 $ 0.041163 $ 0.041163 Dowiedz się więcej o cenie XELS (XELS)

Tokenomika XELS (XELS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XELS (XELS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XELS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XELS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXELS tokenomikę, poznaj cenę tokena XELSna żywo!

