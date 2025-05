XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

NazwaXELS

PozycjaNo.2005

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.70%

Podaż w obiegu21,000,000

Maksymalna podaż21,000,000

Całkowita podaż21,000,000

Wskaźnik obrotu1%

Data wydania2021-04-30 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.4720479829280375,2022-06-11

Najniższa cena0.035240446976008484,2025-05-25

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.